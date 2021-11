Il coronavirus torna a diffondersi anche tra i parlamentari: come ha confermato in serata il presidente della Camera, Roberto Fico, a Montecitorio nell’ultima settimana sono stati registrati 7 casi di positività. C’è un “monitoraggio costante degli enti preposti” e la “situazione Covid è sotto controllo“, ha spiegato Fico durante la riunione della capigruppo, specificando che i contagi non sono avvenuti alla Camera. Quattro deputati sono risultati positivi al Covid questo fine settimana, mentre altri tre erano stati contagiati nei giorni precedenti: questa è la versione che arriva da fonti parlamentari.

La Camera dei deputati non è nuova a mini-focolai: il più importante ci fu oltre un anno fa, a ottobre 2020, quando con almeno 17 parlamentari contagiati (14 solo a Montecitorio) il presidente Fico fu costretto a concedere il primo rinvio di seduta.