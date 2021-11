È stata una notte, la seconda consecutiva, di manifestazioni e scontri con la polizia nei Paesi Bassi, con i manifestanti anti-lockdown che sono scesi in piazza in diverse città del Paese, arrivando anche al faccia a faccia con le forze dell’ordine. Così 40 manifestanti sono stati arrestati in tre diverse province olandesi. Vedi Anche Olanda, esplode la protesta contro le restrizioni Covid. Guerriglia urbana nel centro di Rotterdam: la polizia spara. Almeno sette feriti

Le autorità hanno usato cannoni ad acqua, cani e polizia a cavallo per bloccare i manifestanti in rivolta che hanno appiccato incendi e lanciato pietre contro gli agenti: cinque di loro sono rimasti feriti all’Aja, dove è stato registrato il maggior numero di arresti. Altri disordini sono avvenuti in due città nella provincia meridionale di Limburg, nella città di Urk e nella provincia settentrionale di Flevoland.

Il governo del premier Mark Rutte ha deciso il 12 novembre scorso di tornare a un lockdown parziale di tre settimane nel Paese, dopo l’aumento preoccupante dei contagi da coronavirus. Tra le misure messe in campo ci sono la chiusura di bar e ristoranti alle 20 e dei negozi di beni non essenziali alle 18. Via anche i tifosi dagli stadi. Ampliata la gamma di luoghi in cui sarà necessario mostrare il green pass. Le restrizioni si applicheranno almeno fino al prossimo 4 dicembre. Tra queste torna anche la forte raccomandazione allo smart working – da evitare solo se indispensabile – e al ricevere a casa massimo 4 persone. Nei luoghi di lavoro tornerà il distanziamento sociale obbligatorio di 5 metri. Salvi – ma con restrizioni sulla capienza – cinema e teatri. L’asporto sarà consentito e non è previsto il coprifuoco.