“Non abbiamo parlato nel Consiglio dei ministri di possibili restrizioni per i non vaccinati, ma dalla prossima settimana penso che inizieremo a parlare anche della proroga dello stato di emergenza, oltre che a valutare una situazione che evolve quotidianamente e va affrontata come sempre con un principio massimo di precauzione, con norme adeguate e proporzionate al momento in cui l’epidemia si trova”. Lo ha detto il ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli, a margine del forum Coldiretti in corso a Roma