Dopo la morte di un ultras prima del match del 2018, il prefetto di Milano, Renato Saccone, ha deciso di vietare la vendita dei biglietti di Inter-Napoli, in programma domenica sera alle 18, ai residenti in Campania. La decisione è stata presa oggi, dopo il suggerimento del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive nella seduta del 18 novembre, dove hanno dichiarato di aver ravvisato “concreto pericolo di azioni violente” da parte delle “frange estreme” di ultras.

Il timore è che il precedente del 2018 possa scatenare una nuova guerriglia per le strade del capoluogo lombardo, una ritorsione per i fatti accaduti tre anni fa. A niente servirà, quindi, la la tessera di fidelizzazione del Napoli per coloro che vivono in Campania. Un’accezione sarà fatta per coloro che, invece, detengono la tessera di fidelizzazione dell’Inter, che potranno invece assistere alla partita. A quelli che hanno già acquistato il biglietto è stato comunicato che verranno rimborsati.