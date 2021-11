No green pass a Genova e Firenze, insulti e minacce a politici e giornalisti. La polizia di Stato ha eseguito 24 perquisizioni a carico di appartenenti a sodalizi no vax e no green pass molto attivi su canali Telegram, nei confronti dei quali vengono ipotizzati reati che vanno, a seconda delle diverse singole posizioni, dalla costituzione e partecipazione ad associazione segreta, all’istigazione, all’interruzione di pubblico servizio e all’associazione per delinquere finalizzata a compiere danneggiamenti. Nello specifico il Compartimento di polizia postale e delle Comunicazioni della Liguria, in collaborazione con le Digos delle Questure territorialmente competenti, ha eseguito 24 perquisizioni disposte dalla Dda della procura della Repubblica di Genova. L’indagine è stata avviata nel più ampio contesto degli accertamenti volti a identificare gli autori di minacce rivolte a esponenti delle istituzioni regionali e a un medico infettivologo. Sequestrati account social e device.