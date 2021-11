“Possiamo usare le bottiglie e riciclarle”. Per sensibilizzare sul problema dei rifiuti di plastica e sull’inquinamento degli ambienti marini, i volontari di una Ong del Camerun hanno raccolto le bottiglie di plastica su una spiaggia di Kribi, località balneare nel sud del Paese, e le hanno lavate per poi scolpire una scultura raffigurante una balena in plastica lunga 12 metri.