Il video condiviso da un portavoce dell’agenzia di sicurezza interna della Polonia mostra un gruppo di migranti al confine con la Bielorussia che viene respinto da alcuni militari sul lato bielorusso. I governi occidentali accusano il presidente bielorusso Alexander Lukashenko di attirarli nel suo Paese per poi spingerli ad attraversare la frontiera con la Polonia, membro dell’Ue, come ritorsione per le sanzioni imposte da Bruxelles a Minsk.