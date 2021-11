Dall’Ocean Viking, nave della ong Sos Mediterranee con 306 migranti a bordo, viene lanciato un appello per trovare un punto di approdo alla nave. “Altra notte di tempesta con onde alte due metri – si legge sul profilo Twitter della ong – Coperte grondanti e teli antipioggia in esaurimento: i naufraghi battono i denti per il freddo. Serve subito un porto sicuro“.