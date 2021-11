Sono sbarcati al porto di Trapani gli 847 migranti salvati dalla nave Sea Eye 4, della ong tedesca Sea Eye, in diversi interventi .compiuti tra martedì e giovedì nel tratto di mare compreso tra la Libia e la Sicilia. Tra loro ci sono anche 170 minori, tra i quali molti bambini sotto i 10 anni e 53 donne, di cui due in gravidanza. In molti hanno salutato l’arrivo in terra ferma cantando e ballando. Dopo le operazioni di identificazione e i primi controlli sanitari, la maggioranza dei migranti sarà trasferita su due navi quarantena già pronte ad accoglierli, mentre gli altri saranno smistati in centri d’accoglienza dell’isola dove trascorreranno i 14 giorni di isolamento