“Ricordo nel 2018 una trasmissione, ‘Matrix’, in cui Renzi si presenta con il suo estratto conto del conto corrente, ’15mila euro, questo è il saldo del mio estratto conto, i politici devono mostrare il proprio conto corrente, se si supera questa cifra’, testuale, ‘vuol dire che qualcosa non va bene’, perché i politici non devono fare comitati d’affari. Mi sembra che da allora abbia cambiato completamente idea, sia passato dalla parte opposta, il conto è cresciuto, ed evidentemente è passato a fare affari“. Così Giuseppe Conte, ospite a Otto e mezzo su La7 commentando lo scoop del Fatto Quotidiano riguardo ai bonifici sul conto corrente del senatore leader di Italia Viva. “Forse non è più un politico – aggiunge – A meno che non abbia cambiato idea, legittimo, lo spiegherà”. Rispondendo alle polemiche di questi giorni, il leader del Movimento 5 stelle, in merito alla pubblicazione del Fatto specifica: “Non è stato pubblicato il conto corrente di Renzi, ma da quell’inchiesta, che adesso non è più soggetta a secretazione, ci sono stati gli estratti dei pagamenti confluiti sul suo conto corrente, considerati di rilevanza dagli organi investigativi”.

Parlando nel dettaglio dei pagamenti pubblicati, quindi, l’ex premier continua: “Mi colpisce molto che un senatore prenda soldi da uno Stato estero, secondo me è inaccettabile che un senatore prenda soldi da enti pubblici di uno Stato estero, ma lo risolveremo con una legge sul conflitto di interesse e con la legge sulle lobby”. E conclude: “Mi ha colpito dei pagamenti diffusi uno, di 19mila euro, da parte di uno dei Benetton che siede nel cda di Edizione holding, proprio mentre noi ci battevamo per revocare la concessione di Autostrade. Mi chiedo con che stato d’animo Italia viva possa aver approcciato alla cosa”.