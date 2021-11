“A questo punto la politica dovrebbe cercare di essere ancora più coesa, perché se c’è un minimo distinguo non si riesce a fare granché. Ieri ci sono stati momenti preoccupanti per cui bisogna trovare formule per cui la politica, senza se e senza ma, dica da che parte vuole stare”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala a margine di un evento all’Università Cattolica commentando il sedicesimo corteo dei ‘No Green pass’ in città. “Io sono contrario a una contromanifestazione perché in questo momento ci mancherebbe solo che si creino incidente tra le due fazioni”.