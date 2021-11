Centinaia di persone di persone si sono riunite questa sera di fronte al Memoriale della Shoah di Milano per dire “basta alle strumentalizzazioni dei No Green Pass sull’Olocausto”. Le immagini del corteo di Novara, dove gli attivisti contro il certificato verde hanno indossato delle casacche simili a quelle dei deportati, hanno “sorpreso e offeso tutti quelli che hanno un legame di qualche tipo con quel periodo”. Tra questi il deputato Pd, Emanuele Fiano, che si commuove ricordando il simbolo della divisa indossata dal padre Nedo: “Quando li ho visti a Novara, ho pensato che non sapevano di che stavano parlando e che non conoscevano quale storia fosse passata nella casacca di mio padre”.

Ma per alcuni non è solo una questione di ignoranza ma “c’è una strategia per svalutare la Shoah”, attacca la presidente nazionale per la lotta all’antisemitismo Milena Santerini. “Dobbiamo smettere di dire che i No Vax e No Pass vanno capiti – conclude Alessandro Cecchi Paone – sono gli stessi che fanno salire sul palco Forza Nuova e i terroristi del Nar e insultano Liliana Segre”.