“Noi siamo quelli del salario minimo, sul quale stiamo lavorando. È inaccettabile che ci siano lavori che vengono retribuiti tre, quattro, cinque euro all’ora”. Sono le parole di Giuseppe Conte, leader del M5s, che è intervenuto nel corso di un comizio a Manfredonia, in provincia di Foggia. “Noi siamo quelli del cashback – ha proseguito l’ex presidente del Consiglio – vi sono tornati dei soldini in tasca, vero? Ecco, ce l’hanno tolto. Ma stiamo combattendo per riattivarlo”.