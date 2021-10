Un morto sul lavoro in Campania e un ferito grave in Trentino. In mattinata un imprenditore edile di 50 anni è deceduto a Rotondi, in provincia di Avellino: la vittima, Alfonso Maya, stava manovrando un escavatore nel suo campo quando il mezzo si è ribaltato e lo ha travolto. I vigili del fuoco hanno tentato di liberarlo ma l’uomo, rimasto schiacciato, è deceduto per soffocamento, come accertato dall’autorità giudiziaria. La salma è stata affidata ai familiari.

È grave invece il titolare 60enne di un’azienda trentina specializzata in lavori forestali. Stava effettuando dei lavori di disboscamento in località Don Zio, a 1.200 metri d’altezza, nel territorio del comune di Comano Terme, quando all’improvviso è stato travolto da un albero, che era stato appena abbattuto. Immediato l’allarme da parte dei dipendenti. L’uomo è stato ricoverato in rianimazione all’ospedale Santa Chiara di Trento in gravissime condizioni. Le cause dell’incidente sono ancora da accertare.