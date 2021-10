Momenti di terrore sul raccordo autostradale Avellino-Salerno dopo la partita di Serie C, Avellino-Paganese finita 3-0. Una ventina di tifosi della Paganese, reduci dalla sconfitta, hanno bloccato una parte del raccordo, vandalizzando le auto transito e aggredendo gli automobilisti. Gli ultrà hanno fatto fermare il pulmino su cui viaggiavano tra Solofra e Montoro, bloccando la circolazione verso Salerno prendendo di mira le automobili rimaste bloccate. Un automobilista che ha tentato di protestare è stato strattonato e minacciato e le chiavi della sua macchina sono state prelevate dagli aggressori e gettate nei terreni che costeggiano la strada. Secondo le testimonianza sono centinaia le persone rimaste bloccate a causa della violenza degli ultras, tra cui diversi bambini.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine. Il raid è durato quasi mezz’ora e sono in corso le indagini da parte degli agenti della Polstrada e della Questura di Avellino stanno indagando, in collaborazione con i colleghi di Salerno, per identificare i responsabili.