“Sui tamponi voglio ricordare che il commissario Figliuolo ha stipulato un’intesa importante con le farmacie del nostro Paese, che voglio ringraziare per il lavoro straordinario che stanno facendo proprio in queste settimane, e questa intesa ha consentito di calmierare il costo dei tamponi. Voglio anche ricordare che il vaccino è gratuito e disponibile per tutti. In questo momento con un test molecolare si ha già la possibilità di avere un Green pass per 72 ore, mentre con un test antigenico è di 48 ore. Sono valutazione figlie di un confronto con la comunità scientifica e io credo che sia particolarmente corretto, su materie così tecniche, un confronto sempre serrato con i nostri scienziati. Voglio ribadire che il vaccino è la vera chiave fondamentale per chiudere questa stagione e aprirne una diversa”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, rispondendo a un’interrogazione al Question time alla Camera.