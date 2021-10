Il consiglio dei ministri ha approvato all’unanimità il Documento programmatico di bilancio esaminato martedì mattina nella cabina di regia a Palazzo Chigi presieduta dal premier Mario Draghi. Restano le riserve della Lega su quota 102, misura transitoria per il pensionamento anticipato destinata a scattare in gennaio con la fine di quota 100: il tema sarà discusso nei prossimi giorni in vista del varo della manovra vera e propria. Il Documento, che della legge di Bilancio è la “cornice” e verrà inviato a stretto giro alla Commissione europea, ha come pilastri un taglio del cuneo fiscale per lavoratori e imprese, un maxi rifinanziamento da 1 miliardo per il reddito di cittadinanza passato apparentemente senza obiezioni da parte di centrodestra e Italia viva (che avevano annunciato battaglia contro la misura), la già annunciata proroga del Superbonus fino al 2023, l’attesa riforma degli ammortizzatori sociali, un fondo da 1 miliardo per calmierare i costi delle bollette luce e gas. Prevista anche la riduzione dell’Iva sugli assorbenti igienici.

Reddito di cittadinanza – Arriva un finanziamento aggiuntivo per il Reddito di cittadinanza da circa 1 miliardo per il 2022. In totale, tra stanziamento già previsto a regime e nuovi fondi, per il sussidio voluto dal Movimento 5 Stelle saranno così a disposizione circa 8,8 miliardi, la stessa cifra di quest’anno, quando i fondi sono stati a più riprese aumentati per fare fronte al maggior tiraggio della misura causa pandemia.

Pensioni, rinviata la discussione su quota 102 – Per superare quota 100, la cui sperimentazione si conclude a fine anno, senza tornare direttamente alla legge Fornero, il ministro dell’Economia Daniele Franco ha proposto “quota 102” nel 2022 – significa poter ambire alla pensione con un minimo di 64 anni di età e 38 di contributi – per poi passare a quota 104 l’anno successivo, nel 2023. La platea dei lavoratori interessati sarebbe di poco meno di 50mila persone in due anni, secondo fonti sindacali. L’età minima a 64 anni esclude tutti quelli che non erano riusciti ad accedere a Quota 100, ovvero i nati dal 1960 in poi. La Lega, che sosteneva “quota 41” ritenuta però troppo costosa, durante il cdm ha espresso una “riserva politica”. La decisione per ora resta in stand-by, visto che nel Dpb ci sono solo macro-voci e ogni decisione sul superamento della riforma varata durante il governo Conte 1 può essere rinviata. Il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha chiesto che la misura sia applicata solo agli statali distinguendoli, ai fini dell’anticipo della pensione, dai lavoratori privati.