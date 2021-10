Un centinaio di persone si è radunato davanti alla sede dell’Amsa, l’azienda municipalizzata dei servizi ambientali di Milano in via Olgettina, per protestare contro l’obbligo del green pass. I manifestanti hanno anche chiesto di poter fare un breve corteo fino alla rotonda della tangenziale. Quando uno scooterista ha cercato di forzare il blocco, c’è stato qualche momento di tensione con i manifestanti