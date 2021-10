Un morto sul lavoro e due feriti in gravi condizioni in Veneto. Un altro uomo è ricoverato in prognosi riservata in Trentino Alto Adige. Le tragedie seguono quelle avvenute a Lanciano e Pisa nel weekend e le quattro dello scorso venerdì. La prima vittima è Mustapha Manneh, un boscaiolo di 32 anni: stamattina è stato travolto da una pianta, in Val Visdende, nel Bellunese. Inutile l’intervento del soccorso alpino. Il giovane, di origini ghambiane, viveva a Pieve di Cadore ed era dipendente della ditta Doriguzzi Mario di Auronzo.