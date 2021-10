Un deputato conservatore del governo di Boris Johnson, il 69enne David Amess, è stato ucciso a coltellate oggi da uno sconosciuto mentre si trovava all’interno di una chiesa metodista, durante una riunione con suoi elettori nel proprio collegio, nell’Essex, nel sud dell’Inghilterra. Le autorità, che hanno arrestato l’uomo, un 25enne, e recuperato quella che si pensa sia l’arma del delitto, stanno indagando sul movente dell’aggressione. Nel 2016, in un attacco analogo compiuto da un estremista di destra, fu uccisa la deputata laburista Jo Cox. La polizia ha fatto sapere che “non stiamo cercando un altro elemento, non crediamo che ci siano dei complici”.

Nelle indagini è coinvolta anche la polizia antiterrorismo britannica, anche se per il momento l’inchiesta continua ad essere condotta dalle forze di polizia dell’Essex. Ufficiali dell’antiterrorismo stanno seguendo il caso da vicino e vengono aggiornati sui dettagli che emergono sull’attacco e il sospetto arrestato, visto che il loro coinvolgimento è prassi in questi casi fino a quando non emerge un movente estraneo a fatti di terrorismo.

E proprio dalla Jo Cox Foundation, la fondazione istituita in memoria della deputata laburista, hanno espresso vicinanza al parlamentare conservatore, “alla sua famiglia e a tutti i suoi cari in in questo momento così difficile. Siamo inorriditi dalla notizia dell’attacco”, si legge sull’account Twitter della Fondazione.