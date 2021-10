“Posso confermare che fino a quando il Pitesai (Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee, ndr) non verrà approvato definitivamente, non saranno concesse nuove autorizzazioni per attività di ricerca e produzione di idrocarburi, come già dichiarato. Anche con riguardo alle autorizzazioni vigenti ma sospese per legge, queste dovranno attendere il piano definitivo”. Risponde così, durante il Question Time, il ministro alla Transizione ecologica, Roberto Cingolani, all’interrogazione dei deputati del Movimento 5 stelle, che avevano chiesto lo “stop a nuove trivelle, che sono incostituzionali”. “Serve coerenza. Non possiamo concedere autorizzazioni perché in contraddizione con gli impegni presi – ha replicato il deputato del M5s, Generoso Maraia – La Spagna ha annunciato che non estrarrà più petrolio dal sottosuolo se lo fanno gli altri Paesi è nostro dovere farlo anche noi”.