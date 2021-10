“Eccolo Castellino!” e lo riprende con ammirazione uno dei no green pass che hanno partecipato all’assalto alla sede nazionale della Cgil, noncurante degli ammonimenti degli altri manifestanti che gli intimano di abbassare il telefono. Pochi secondi di video che bastano per inchiodare i due esponenti di Forza Nuova: Roberto Fiore e Giuliano Castellino sono loro in bella vista in cima alla scala di accesso alla sede del sindacato, rivolti verso i manifestanti. “Abbassa sto telefono, gli urlano”, poi è lui stesso che intona il coro: “Giuliano, Giuliano, Giuliano!”