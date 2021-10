“Non possiamo accettare che nel nostro Paese ci siano azioni e aggressioni di questo tipo. Ritengo che Forza Nuova venga sciolta. Questa notte c’è stata una nuova aggressione al Policlinico Umberto I e per questo aderiremo alla manifestazione di sabato prossimo. Ribadiremo che nonostante l’emergenza che la dialettica democratica è più viva che mai”. Così il capo politico del M5s, Giuseppe Conte, uscendo dalla sede della Cgil a Roma.

“La ministra Lamorgese non si sottrarrà a chiarire in Parlamento. L’atteggiamento di alcune forze politiche mi sembra che sia uno sviamento da quello che è il problema e cioè le aggressioni che ci sono state – ha continuato -. Mi aspetto che sabato partecipino anche Salvini e Meloni. Invito i due a tener conto, nonostante le diverse posizioni, che non bisogna in nessuno modo ad alimentare ambiguità ed incertezze. Non attribuisco la responsabilità a nessuno, ma chi ha ruoli politici importanti non deve alimentare ambiguità”.