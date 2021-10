“Un evento gravissimo e faccio un appello a tutti i professori affinché domattina nel cominciare le lezioni si parlasse del fatto che cento anni fa vennero assalite le sedi del sindacato e l’assalto di ieri deve essere un episodio che non può essere dimenticato. Sabato saremo tutti in piazza per manifestare contro le violenze.” Il segretario del Pd Enrico Letta è arrivato a Corso d’Italia, per portare la solidarietà sua e del Pd al segretario della Cgil Maurizio Landini, dopo l’assalto alla sede nazionale del sindacato nelle violenze che hanno accompagnato la manifestazione contro il green pass.