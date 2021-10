C’è stata una notevole accelerazione nei tentativi di ripristinare le relazioni tra Giordania e Siria. Soprattutto con l’annuncio ufficiale giordano della chiamata tra il Presidente Assad e Abdullah di Giordania. Non è la prima volta che i due leader comunicano, almeno negli ultimi due anni. L’annuncio indica la preparazione di una chiara cooperazione politica. Non c’è un chiaro tentativo internazionale o regionale di affrontare la crisi in corso in Siria, quindi dopo un decennio di disordini è necessario un nuovo approccio strategico basato sull’interesse personale.

Il progetto ottimistico del gasdotto è una buona piattaforma iniziale per costruire l’impegno, poiché è un progetto impossibile da realizzare senza la sicurezza e l’impegno politico. L’apertura di nuovi canali per i colloqui tra Giordania e Siria è necessaria per farlo progredire, e richiederà anche un maggiore attivismo politico per stabilizzare la situazione in Siria.

Siria, Egitto e Giordania hanno un interesse economico a guidare questo attivismo politico, e questo potrebbe essere l’input perché altri paesi arabi intervengano per riportare la Siria nella Lega Araba. Anche se ci sarà una certa opposizione, è interessante notare che il prossimo vertice della Lega Araba sarà ospitato dall’Algeria, che è favorevole al rientro della Siria.

Indipendentemente dalle questioni burocratiche, il ripristino delle relazioni economiche viene anticipato da una dichiarata apertura di canali militari e di sicurezza il cui unico obiettivo è il ripristino delle relazioni. Questo sta creando una certa confusione tra gli attori internazionali che credono che l’impegno con la Siria possa essere fatto solo con l’approvazione degli Stati Uniti, e quindi mettono in dubbio il senso di iniziare il processo. Ma potrebbe essere solo l’inizio di una soluzione politica per la Siria e di un più ampio impegno internazionale.

Molti osservatori ritengono che dipenderà dal successo delle relazioni giordano-siriane e da come il regime siriano reagirà a questa prima fase di impegno. Potrebbe essere ancora troppo presto per considerare l’impegno internazionale, ma anche così, coloro che sono più colpiti dalla situazione in corso hanno un interesse acquisito per la normalizzazione. Per la Giordania, i fattori economici possono essere la ragione principale per procedere, ma altre, come la questione della sicurezza derivante dai disordini in Siria, sono anch’esse un fattore trainante per agire nel proprio interesse. La Giordania sta dando alla Siria l’opportunità di andare avanti, ma ora spetta alla Siria rassicurare la Giordania e il resto della comunità internazionale sulle preoccupazioni di infiltrazioni iraniane ai suoi confini.

La Siria guarderà a questa opportunità con un occhio pragmatico. Si tratta di un’opportunità per mettere fine alla crisi, ricorrendo alle relazioni con la Giordania e poi con l’Egitto: c’è un vantaggio politico, cioè l’avvio della prima fase di pieno impegno con i paesi arabi, e potenzialmente poi verso l’accettazione internazionale. Questa prima fase è fondamentale per costruire la fiducia e rassicurare il governo di Amman di poter gestire i rischi per la sicurezza, e poi costruire interessi economici reciproci nell’area.

Questi passi sarebbero un segnale positivo per la comunità internazionale, ma richiederanno molto coraggio politico e flessibilità da parte dei siriani. L’apertura iniziale è sicuramente un passo importante sulla strada per raggiungere una soluzione della crisi, ma non sarà facile e richiede azioni difficili e concrete da tutte le parti.