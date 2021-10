Scende il numero dei nuovi casi di coronavirus diagnosticati quotidianamente in Italia. Secondo il bollettino diffuso dal ministero della Salute, sono 2.938 le persone risultate positive ai test per il Covid-19, contro le 3.235 di ieri. Un dato dovuto, anche se non totalmente, al leggero calo dei tamponi effettuati che sono passati dai 301.773 di ieri ai 297.356 di oggi. Nonostante ciò, il calo si registra anche nel tasso di positività, seppur lieve, con un passaggio dall’1,1% allo 0,99%. Stabile, invece, il numero delle vittime registrate anche oggi, con 41 persone che hanno perso la vita a causa del Covid, dopo le 39 di ieri.

Sono poco meno di 4mila (3.966) le persone che sono state dimesse o che sono guarite dal Covid nelle ultime 24 ore. Una cifra che favorisce un ulteriore calo degli attualmente positivi, in discesa di 1.074 e che si attestano a 87.173. Di conseguenza diminuiscono anche le persone ricoverate nei reparti Covid italiani. Sono 403 i pazienti in terapia intensiva, 12 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite, con 24 ingressi giornalieri. Mentre i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.824, rispetto a ieri 48 in meno.

Analizzando i numeri regione per regione, si nota che nelle ultime 24 ore la regione più colpita in numeri assoluti è stato il Veneto, con 349 casi. Seguono la Campania con 328, il Lazio con 300, la Lombardia con 295 e l’Emilia-Romagna con 291.