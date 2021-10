Uno dei due nuovi Capitani reggenti di San Marino, Giacomo Simoncini, ha 27 anni: è il Capo di Stato in carica più giovane del mondo. Secondo, per età, nella storia della Repubblica. Eletto nelle file ‘Noi per la Repubblica’, di centrosinistra, fa parte del Consiglio grande e generale, il parlamento sanmarinese. A dare l’annuncio dal balcone centrale del Palazzo Pubblico, con tre squilli di tromba e una formula che rimane invariata dalla sua costituzione, il segretario di Stato per gli Affari Interni, Elena Tonnini: il mandato dei nuovi capitani reggenti è iniziato il primo ottobre e si concluderà il primo aprile 2022. Simoncini condividerà la carica, che cambia ogni sei mesi, con Francesco Mussoni, 50 anni.

Alojz Covasca, Presidente del Consiglio nazionale della Repubblica di Slovenia, è stato invitato come oratore ufficiale della cerimonia, che si conclude a Palazzo Pubblico dopo la Messa e la lettura del messaggio del Nunzio Apostolico. “La Slovenia e San Marino sono piccole economie che cercano di rafforzare in particolare i loro settori del turismo, del commercio e dell’artigianato”, ha ricordato. “Entrambi cercano nuovi mercati e investimenti verdi, che possono essere un’ottima base per rafforzare le opportunità imprenditoriali, anche attraverso la cooperazione a livello istituzionale tra la Camera di Commercio e Industria della Slovena e la Camera di Commercio di San Marino. Il Consiglio di Stato della Repubblica di Slovenia, che rappresenta anche gli interessi del settore imprenditoriale sloveno, promuoverà fortemente questo quadro di cooperazione in base alle sue competenze e responsabilità”, ha concluso.