Le scene registrate nel Regno Unito destano preoccupazione: code chilometriche di auto per poter fare benzina. Il video è stato girato fuori dalla capitale, Londra, e mostra decine e decine di persone, a bordo delle proprie macchine, ferme in attesa di poter avanzare verso un distributore di benzina. Alla base della crisi della distribuzione di benzina c’è la carenza di camionisti, tipicamente provenienti dall’estero, conseguenza della Brexit. Domani scenderà in strada l’esercito.