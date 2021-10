È caduto nel vuoto e ora si trova in gravi condizioni in ospedale. È tutto successo a Cavaglià, in provincia di Biella, dove un bambino di tre anni è precipitato al suolo da un’altezza di quasi quattro metri. Il piccolo è stato soccorso e trasferito in elicottero al Regina Margherita di Torino, dove ora si trova ricoverato in prognosi riservata.

Secondo le prime ricostruzioni il padre del piccolo stava svolgendo lavori in giardino e lo aveva lasciato insieme alla sorellina di poco più grande a giocare sul divano all’interno della villetta dove la famiglia risiede. Per chi conduce le indagini, il bambino probabilmente si è arrampicato su alcuni vasi e da lì è riuscito a scavalcare la ringhiera del balcone. A chiamare i soccorsi il genitore, dopo essere stato avvisato dalla figlia che aveva assistito all’incidente. Sul posto i carabinieri che stanno effettuando i rilievi del caso.