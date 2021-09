Vigili del fuoco al lavoro dalle 3.30 della notte tra il 28 e il 29 settembre nel comune di Blevio, in località Capovico, per l’esondazione, provocata dalle forti piogge, del torrente Pertus. Chiusa la strada provinciale 583 a causa dei numerosi detriti trasportati dall’acqua. Nessuna persona è rimasta coinvolta, 15 gli interventi effettuati dalle squadre per il maltempo.