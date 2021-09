Sono 1772 i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. In totale si contano 45 morti. Sono 124.077 i tamponi molecolari e antigenici effettuati, secondo i dati del ministero della Salute. Il tasso di positività è del 1,4%. Domenica 26 settembre i nuovi casi erano invece stati 3.099, i tamponi 276.221. Più basso il tasso di positività nelle ore scorse (1,1%).

Sono 488 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, in aumento di 5 rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 29 (nelle ore scorse erano 22). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.487 (ieri 3.435), ovvero 52 più di ieri. In totale i casi totali salgono a 4.662.087 e i decessi 130.742.