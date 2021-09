Lite alla stazione di rifornimento della città inglese di Chicheste, nel west Sussex. È accaduto venerdì 24 settembre, un vero e proprio giorno nero per la crisi dei trasporti, accentuata da quella energetica, che ha colpito il Regno Unito, dove migliaia di persone si sono ritrovate in coda nei distributori e negli aeroporti. A causa della persistente penuria di camionisti sono iniziate a calare le scorte di carburanti nel Paese e il colosso Bp ha chiuso o ridotto l’erogazione di benzina e diesel in circa 100 stazioni di servizio