“Se Berlusconi si proporrà per il Quirinale penso che sarà una candidatura da prendere in considerazione“. È quanto ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, rispondendo stamani a Città di Castello alle domande dei giornalisti sull’elezione del prossimo Capo dello Stato. “Quando Letta dice che è importante che Draghi non vada al Quirinale e rimanga a Palazzo Chigi ha una paura terribile del voto. Io paura non ne ho e Draghi sceglierà quello che vuole fare. Detto questo, Ma prima di pensare al prossimo presidente della Repubblica, dobbiamo prima fare molte cose tra cui la riforma del codice degli appalti”, ha aggiunto Salvini