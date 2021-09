Bagno di folla per Carles Puigdemont, accolto da applausi, abbracci e inneggiamenti per le strade di Alghero, invasa da migliaia di turisti catalani in occasione del festival del folklore organizzato da Adifolk. L’ex presidente della Generalitat catalana ha fatto la sua prima apparizione pubblica nella piazza di Porta Terra, davanti alla sede istituzionale del Comune di Alghero. All’incontro con il sindaco di Alghero Mario Conoci i due si sono scambiati un abbraccio fraterno.

Immagini di Gianmario Sias