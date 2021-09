Oggi, 23 settembre, è la Giornata mondiale dell’orgoglio bisessuale e vorrei parlare di una cosa venuta fuori durante una discussione con una mia amica il weekend scorso mentre eravamo al pub (sai chi sei, ti voglio bene, ciao). Senza dilungarmi troppo sul contesto, la mia amica stava facendo un mischione tra bisessualità, poliamoria e coppie aperte (di cui assolutamente non voglio parlare in questa sede), come se una persona bisessuale non potesse fare a meno di stare in una coppia aperta. Nella mente della mia amica, essere attratto/a da tutti i generi implicava la necessità di volerseli scopare tutti. Le ho prontamente fatto notare che, anche se io sono lesbica e lei è una donna, non avevo così tanta voglia di scoparmela davanti al mio hamburger, se non altro per delicatezza nei confronti della sua ragazza che sedeva con noi (ciao, voglio egualmente bene anche a te).

Il problema è che questo preconcetto non sia poi così raro e molte persone la pensano come la mia amica. Quest’idea, però, non è ancorata alla realtà. Ci sono, ovviamente, di sicuro, persone bisessuali in coppie aperte o in relazioni poliamorose, ma moltissime di più sono in coppie monogame. Da dove viene allora questo preconcetto? Ma ovviamente dagli uomini etero! E no, non saltate subito sulla sedia, lasciatemi spiegare.

La società ci imbocca di continuo l’immagine degli uomini come di bestie senza neuroni, che cercano solo di ficcare il loro pene in qualsiasi buco sia in prossimità di un paio di tette. Veniamo bombardati talmente tanto da questa idea degli uomini, che spesso gli uomini stessi si convincono e riducono a essere solo quello. Ebbene, in un mondo in cui gli uomini eterosessuali sono dominanti, è normale che quello diventi anche l’approccio al concetto generico di attrazione sessuale. Se hai un pene e sei attratto dalle vagine, vuoi scoparti le vagine indipendentemente dalle persone a cui sono attaccate. Se hai una vagina (spesso per gli uomini indipendentemente dal tuo orientamento sessuale) devi per forza volere il pene di chiunque te lo presenti. Se sei attratto/a da entrambi pene e vagina, ovviamente vuoi scoparti entrambi, indipendentemente dalle persone a cui sono attaccate e dalle altre relazioni in cui sei.

Ovviamente sappiamo tutti che le relazioni non funzionano davvero così (a meno che non si faccia parte dei gruppi delle pancine del Signor Distruggere). Per tornare al mio commento verso la mia amica, io non voglio fare sesso con tutte le donne solo perché sono lesbica e se sono in una relazione con una donna di cui sono genuinamente innamorata non ho voglia di altre donne. Se sono felicemente in una relazione con una donna mora, non sento il bisogno di andare a far sesso con una donna bionda (o viceversa).

Allo stesso modo una persona bisessuale, in una relazione con una persona di certo genere, non necessariamente deve voler giacere con qualcuno di un altro genere. La cosa è soprattutto dannosa per le donne bisessuali, magari in una relazione con una donna, che troppo spesso vengono approcciate in maniera aggressiva da uomini fermamente convinti che la donna in questione, essendo bisessuale, non debba vedere l’ora di fare sesso con loro, magari organizzando una cosa a tre.

Questa ipersessualizzazione delle persone bisessuali anche da parte della comunità Lgbt stessa è terribile perché, in fondo, non fa altro che esacerbare la percezione che molti eterosessuali ignoranti e omofobi hanno di tutta la comunità, ossia che siamo una massa di depravati che vivono in totale promiscuità. Dimenticandoci noi stessi che le persone non sono solo il loro orientamento sessuale, non facciamo altro che il gioco di tutte quelle persone che non vogliono darci pari diritti perché ci classificano come meno che umani.

In conclusione, vi chiedo per oggi, Giornata mondiale della bisessualità, e per sempre, di ricordarvi che le persone non sono solo il loro orientamento sessuale, né il proprio genere o organo sessuale e che, a prescindere da tutto (uomini etero in discoteca o che mandate le dick pics, vi vedo che vi nascondete lì in fondo), non tutti vogliono per forza fare sesso con voi anche se appartenete al genere da cui sono attratti.