È risultato positivo al coronavirus nel corso del suo viaggio a New York, al seguito del presidente Jair Bolsonaro, il ministro della Salute brasiliano Marcelo Queiroga. Entrambi si trovavano all’Assemblea generale dell’Onu, dove – sottolinea la Cnn – Queiroga ha incontrato e stretto le mani del premier britannico Boris Johnson e del segretario generale dell’Onu Antonio Guterres. Nelle immagini diffuse anche dal Guardian, né Johnson né il ministro brasiliano portano la mascherina. Queiroga sarebbe stato vaccinato con il vaccino CoronaVac, prodotta dalla cinese Sinovac, ma non è chiaro quando. Trascorrerà 14 giorni di quarantena a New York, riferisce sempre la Cnn.

Nessun altro risultato positivo è emerso nei test cui sono stati sottoposti i membri della delegazione al momento della partenza, è stato precisato, secondo quanto riportano i media brasiliani.

Il ministro ha preso parte ieri ai lavori della prima sessione dove è intervenuto Bolsonaro, che ha espresso la sua contrarietà al passaporto Covid. Il presidente brasiliano ha parlato di persona all’Assemblea generale delle Nazioni unite ignorando la richiesta che tutti i partecipanti fossero vaccinati, poiché non è immunizzato, come lui stesso ha più volte dichiarato. Un altro membro della delegazione, parte del team che si occupa del cerimoniale, era precedentemente risultato positivo ed è in quarantena. Quest’ultimo non avrebbe avuto contatti con le autorità nella città americana.