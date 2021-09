Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, ha posto la questione di fiducia sull’approvazione del ddl n. 2353, di delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. In Aula le dichiarazioni di voto e votazione nominale con appello. Matteo Renzi ha annunciato via social che interverrà in Aula “sui temi della riforma Cartabia e della giustizia penale”. Un intervento che, ha fatto sapere Renzi, “sarà molto difficile, tra i più difficili della mia carriera. Ma sento il dovere di dire parole di verità sul momento incredibile che sta vivendo il mondo della magistratura nel silenzio dei più”. Segui la diretta tv.