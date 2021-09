Centinaia di migranti trasportano i figli piccole e le proprie cose attraverso il confine tra Stati Uniti e Messico guadando il fiume Rio Grande tra Ciudad Acuna (Messico) e Del Rio (Texas). Gli Stati Uniti hanno detto sabato che accelereranno il ritmo dei rimpatri in aereo di quasi 15mila migranti, per lo più haitiani, bloccati da diversi giorni sotto un ponte in Texas.