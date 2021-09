“L’Ue crede nell’importanza di avere elezioni libere e giuste. Ciò che abbiamo visto nel caso della Russia negli ultimi giorni, è che queste elezioni si stanno svolgendo in un’atmosfera di intimidazioni contro ogni voce indipendente. Anche la legislazione creata in Russia ha contribuito a questo clima di intimidazioni”. Lo ha detto il portavoce della Commissione Ue per gli Affari esteri, Peter Stano, nel briefing con la stampa. “Ad alcuni cittadini dell’Ucraina sono stati dati passaporti per partecipare a queste elezioni: questo va contro gli accordi di Minsk. È molto difficile senza un osservatore indipendente internazionale, come l’Osce, capire come queste elezioni si siano svolte”, ha aggiunto Stano