L’annuncio era atteso perché la sperimentazione era stata già presentata. Le aziende Pfizer e BioNTech, che hanno sviluppato e distribuiscono il vaccino a Rna messaggero approvato definitivamente dalla Food and drug administration, hanno oggi comunicato che i risultati degli studi clinici hanno mostrato che il loro composto contro il coronavirus è “sicuro, ben tollerato” e ha prodotto una risposta immunitaria “robusta” nei bambini di età compresa tra i cinque e gli 11 anni.

Le due aziende – la statunitense Pfizer e la tedesca Biontech – hanno inoltre reso noto che a breve chiederanno l’approvazione normativa da parte degli enti regolatori. Il vaccino verrebbe somministrato a un dosaggio inferiore rispetto a quello utilizzato per i soggetti dai 12 anni in su. Le aziende hanno inoltre affermato che avrebbero presentato i loro dati agli organismi di regolamentazione nell’Unione Europea, negli Stati Uniti e in tutto il mondo “il prima possibile”.

Sul punto l’Agenzia europea del farmaco attende i dati. “La valutazione da parte nostra prenderà 3-4 settimane. A inizio novembre dovrebbe arrivare anche Moderna. Poi si scenderà d’età, fino ad arrivare ai neonati” aveva detto in una intervista, Marco Cavaleri, responsabile della task force per i vaccini e le terapie anti-Covid dell’Ema, sui tempi per le prossime autorizzazioni dei vaccini in fascia pediatrica. Nei giorni scorsi l’immunologo Sergio Abrignani, professore ordinario di Patologia generale all’università Statale di Milano e membro del Comitato tecnico scientifico aveva dichiarato: “A breve sarà possibile estendere la vaccinazione” anti-Covid “anche agli under 12. Siamo in attesa dei risultati delle prove cliniche per la registrazione, che dovrebbero arrivare tra ottobre e dicembre per Pfizer e Moderna. Quindi realisticamente il prossimo anno potremo iniziare a vaccinare anche i bambini tra 0 e 11 anni, in base alle decisioni politiche che verranno prese”.

Nelle scorse settimane vari paesi hanno annunciato progetti per la vaccinazione di fasce di bambini. Cuba è invece il primo paese che dalla settimana scorsa da ieri ha messo in esecuzione una campagna di questo tipo. La prima fase di questa operazione, ha indicato l’Agencia cubana di notizie (Acn), secondo i media locali, riguarderà circa 186.000 bambini di L’Avana, con età variante fra i due e i dieci anni. I più piccoli riceveranno l’immunizzazione nelle scuole elementari, i più grandi nei centri ospedalieri.