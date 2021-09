Migliaia di manifestanti “No Green pass” si sono radunati nel tardo pomeriggio in piazza Fontana per proseguire poi, a partire dalle 18 e scortati dalle forze dell’ordine, in corteo prima verso piazza del Duomo e poi verso l’Arco della Pace. La manifestazione è stata organizzata per protestare contro l’estensione del lasciapassare verde, nonostante il Questore di Milano avesse negato qualsiasi corteo, autorizzando solo un presidio in piazza Sempione. I manifestanti hanno scandito slogan come “libertà”, “no green pass”, “resistenza”, “giù le mani dal lavoro” e “giù le mani dai bambini” e “Draghi terrorista”.