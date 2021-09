Un nubifragio ha investito la provincia di Varese intorno alle 12 di domenica 19 settembre. Una violenta perturbazione ha creato allagamenti e disagi diffusi anche al traffico in tutta la provincia e nell’alto milanese. Danni a Canegrate (Milano) dove l’Olona non ha retto il peso delle precipitazioni esondando e creando allagamenti anche all’interno delle abitazioni. Sul posto la Polizia Municipale e la Protezione Civile sono intervenuti per deviare il flusso d’acqua fuoriuscito dagli argini e mettere in sicurezza la zona.