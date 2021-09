Un cartellino rosso al 67′. Questo il primo atto della brutta pagina di cronaca che si è consumata sul campo del Locarno, durante il match contro l’Unione Sportiva Semine, che si stava disputando sul campo di Bellinzona. Il giocatore allontanato dal campo sente qualcosa che non gli piace, per tutta risposta scaglia con violenza un parastinchi contro la panchina avversaria. Colpisce un giocatore, ferendolo. Succede il finimondo. All’arbitro non resta che sospendere la partita per motivi disciplinari e mandare tutti a casa.