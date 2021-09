Il conto alla rovescia e il decollo del Falcon 9: sono le prime storiche immagini di un viaggio spaziale, che per la prima volta coinvolge solo civili. Il razzo della SpaceX di Elon Musk è decollato dal Kennedy Space Center in Florida, con a bordo quattro cittadini, per una missione di tre giorni in orbita intorno alla Terra, a un’altezza di 575 chilometri, ben oltre la Stazione spaziale internazionale.