Vladimir Putin in autoisolamento. La decisione in seguito a una serie di casi di Covid nel suo entourage, fa sapere il Cremlino. Nel corso di un colloquio telefonico con il leader del Tagikistan, Emomali Rahmon, il presidente russo ha annunciato che parteciperà da remoto al vertice dell’Organizzazione del trattato per la sicurezza collettiva (Csto), previsto a Dushanbé per il 16 e il 17 settembre. Nei prossimi giorni incontrerà a distanza anche la Shanghai Cooperation Organization (Sco). “Putin – ha sottolineato però il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov – è “assolutamente sano”.