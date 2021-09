Parlando alla nazione della crisi Covid per illustrare il suo nuovo piano contro la pandemia, il presidente Usa, Joe Biden, ha lanciato un appello a chi non è ancora vaccinato: “L’America ha bisogno del vostro coinvolgimento personale – ha detto il presidente – Cos’altro c’è da aspettare? Cos’altro avete bisogno di vedere? Abbiamo reso le vaccinazioni gratuite e sicure”. Quindi il democratico ha concluso: “Siamo stati pazienti, ma la nostra pazienza sta per finire”.