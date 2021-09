“Qui ci si dimentica quello che era Roma e gli scempi” che c’erano “prima che arrivasse Virginia. Oggi, Virginia Raggi è sotto scorta anche perché ha buttato giù le villette dei Casamonica. È questa la verità”. Lo ha detto Alessandro Di Battista, intervenuto alla presentazione della lista civica ‘Roma Ecologista’, a sostegno della sindaca. “Cosa penso? Oltre il fatto che Virginia si meriti un secondo mandato, credo che Roma si meriterebbe un secondo mandato di Virginia Raggi come sindaca della città”. La sindaca uscente ha puntualizzato: “Dobbiamo fare in modo che i fondi del Giubileo e del Pnrr finiscano alla città e non nelle tasche di qualcuno”.