“Contrari al vaccino? Credo che dobbiamo convincerli. Serve un lavoro di coinvolgimento importante che passa attraverso le forze politiche“, così Enrico Letta, segretario del Partito Democratico, a margine dell’evento per l’inaugurazione del comitato elettorale del PD per le elezioni suppletive del collegio di Prima Valle a Roma. “L’appello che io faccio alle forze politiche è di essere serie e di non strizzare l’occhio a quei 5 milioni di contrari”, ha aggiunto. “Bisogna cercare di convincerle – ha concluso – E riportarle in una logica collettiva”.