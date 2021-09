Assembramenti all’università di Palermo, dove come in tutta Italia sono previsti per oggi i test nazionali per entrare nelle facoltà di Medicina di tutto il Paese. In viale delle Scienze, sede dell’Ateneo siciliano, lo stabile usato per i test ha quattro ingressi ma soltanto uno è stato usato per le entrate degli studenti. Per questo motivo si sono creati gli assembramenti, nonostante la novità di quest’anno è rappresentata dalle disposizioni anti-Covid: il green pass e le mascherine. In tutto il Paese sono oltre 76mila gli studenti che si sono registrati per il test: 63mila per i corsi in lingua italiana, 13mila per quelli in lingua inglese. Chi passerà il test andrà a riempire i 14mila posti messi a disposizione per Medicina e chirurgia e i 1.200 per Odontoiatria e protesi dentaria. Per superare il test di Medicina 2021 a numero chiuso bisogna completare 60 domande a risposta multipla in 100 minuti totali. La prova inizierà alle 13 contemporaneamente in tutte le università. Gli argomenti dei quesiti sono così ripartiti: 12 domande di cultura generale, 10 domande di logica, 18 domande di biologia, 12 domande di chimica, 8 domande di fisica e matematica.