“Il Movimento 5 stelle è una forza ecologista a favore delle rinnovabili e delle energie pulite. Non credo che siano state molto felici le dichiarazioni del ministro Cingolani sul movimento ambientalista, che invece ha avuto grandi meriti in passato quando non era ancora diffusa questa cultura e anche oggi, pensiamo ai Fridays for future”. A rivendicarlo il presidente M5s, Giuseppe Conte, a margine del lancio della campagna elettorale di Virginia Raggi dalla periferia romana di San Basilio, confermando che incontrerà il ministro della Transizione ecologica dopo le polemiche per il suo intervento in collegamento al convegno di Italia Viva, nel quale aveva aperto di nuovo al nucleare e attaccato gli “ambientalisti radical chic” che “sono peggio della catastrofe climatica”. Un chiarimento, quello tra il leader pentastellato e Cingolani, previsto per il prossimo 14 settembre: “Sul nucleare penso che bisogna tenere conto dei referendum che ci sono stati. È vero che ci sono centrali di nuova generazione, ma il nucleare è uno strumento non inclusivo e non rinnovabile. C’è anche il problema delle scorie. Ne parleremo”, ha concluso Conte.